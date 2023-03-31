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НовостиОбщество31 марта 2023 5:20

Прокуратура Салехарда наказала более десятка управляющих компании за некачественную работу

На данный момент все нарушения устранены
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардская прокуратура уличила более десятка управляющих компаний в ненадлежащей работе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о плохой уборке крыш многоквартирных домов от снега и наледи, а также придомовых территорий.

- Выявлены факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов - по периметру имелась наледь. А придомовые территории не были очищены от снега. Все это могло повлечь причинение вреда здоровью граждан, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представления об устранении нарушений руководителям 13 управляющих организаций. По результатам их рассмотрения все крыши и дворы расчистили от снега, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее за некачественную работу прокуратура наказала управляющие компании в Новом Уренгое.