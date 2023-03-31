Прокуратура Салехарда наказала более десятка управляющих компании за некачественную работу

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Салехардская прокуратура уличила более десятка управляющих компаний в ненадлежащей работе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о плохой уборке крыш многоквартирных домов от снега и наледи, а также придомовых территорий.

- Выявлены факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов - по периметру имелась наледь. А придомовые территории не были очищены от снега. Все это могло повлечь причинение вреда здоровью граждан, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представления об устранении нарушений руководителям 13 управляющих организаций. По результатам их рассмотрения все крыши и дворы расчистили от снега, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее за некачественную работу прокуратура наказала управляющие компании в Новом Уренгое.