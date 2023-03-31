В Надыме объявлен дополнительный сбор адресных посылок для бойцов спецоперации

Фото: администрация Надымского района

В Надыме объявлен дополнительный сбор адресных посылок для бойцов СВО. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Все надымчане, желающие передать посылку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, могут принести их до 14 апреля в муниципальный центр #МыВместе, - сказали в мэрии.

Важно, чтобы посылка соответствовала требованиям, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Жители поселений также могут присоединиться к акции. Для этого посылку надо принести в местную администрацию, позже их централизованно отвезут в райцентр.

Отправка всех собранных посылок планируется с 16 по 18 апреля.

Напоминаем, что надымский центр #МыВместе расположен по ул. Зверева, д. 13, к. 1.