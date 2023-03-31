Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске завершается подготовка фундамента новой поликлиники. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Работы ведутся одновременно на трех секциях здания. На первой - монтаж монолитных участков плит перекрытия цоколя и балок лестничной клетки, на двух оставшихся уже начата кладка стен первого этажа. Площадь нового объекта составит почти 13 тысяч квадратных метров.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Внешние стены возводятся из кирпича. Крыша будет плоская, с внутренним водостоком. Для облицовки стен выбрана вентилируемая фасадная система.

Поликлиника строится на территории действующего городка и будет соединена с терапевтическим корпусом теплым переходом..

Ежедневно медучреждение смогут посещать 1 400 человек, оно станет самым крупным медицинским объектом в городе и одним из самых больших в регионе.