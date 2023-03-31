В 2023 году в Новом Уренгое введут в эксплуатацию девять многоэтажек

Фото: Андрей Воронов, соцсети

На сегодняшний день в Новом Уренгое строится 24 жилых дома или более 2,5 тысяч квартир. По словам главы Андрея Воронова, сейчас город нуждается в большом количестве жилья, поскольку спрос превышает предложение.

Чтобы ценник на квадратный метр не был баснословно завышен, привлекаются новые застройщики. Например, ГК «ЭНКО» из Тюмени построит в Новом Уренгое квартал, который будет обеспечен всем необходимым для комфортного проживания: закрытый двор, детские и спортивные площадки, места для отдыха, парковка и озелененная территория.

Всего в 2023 году будет введено 9 многоэтажек или более 100 тысяч квадратных метров жилья. Это новые дома в микрорайоне Славянский, куда заедут переселенцы из городских авариек и Газ-Сале, и арендные дома. В последних будут квартиры премиум-класса в полной комплектации.