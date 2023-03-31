Преподаватель Детской школы искусств Харпа удостоена звания «Заслуженный работник культуры Ямала»

Фото: Марина Трескова, соцсети

Преподаватель Детской школы искусств Харпа Елена Андреева удостоена звания «Заслуженный работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа». Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Елена Александровна, спасибо за ребят и их стремление победам, за ваше педагогическое мастерство, - поздравила градоначальница землячку.

Елена Андреева преподает уже 36 лет. Опыт успешной работы позволил ей сформировать собственную систему обучения. Как результат - победы воспитанников на престижных конкурсах и признание их таланта.

Многие выпускники Елены Александровны продолжают идти по творческому пути наставника и получают музыкальное образование в лучших учебных заведениях страны.