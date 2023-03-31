На Ямале 31 марта 2023 года потеплеет до +3 градусов

Погода на Ямале на 31 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 31 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -25…-30 градусов, при натекании облачности до -18, по западу -13...-18. Днем -10…-15 градусов, местами до -3, по западу -2...+3.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -11 градусов, днем -2. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: