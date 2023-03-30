В отдаленном микрорайоне Ноябрьска открылся офис МФЦ

Фото: департамент информационных технологий и связи ЯНАО

В Вынгапуровском - отдаленном микрорайоне Ноябрьска - открылся офис МФЦ. Он расположен на базе отделения «Почты России», сообщили в региональном департаменте информационных технологий и связи.

Жители смогут получить наиболее востребованные государственные и муниципальные услуги, предоставляемые УМВД, социальным фондом России и соцзащитой населения Ямала.

- Продолжаем расширять филиальную сеть МФЦ на базе «Почты России». В этом году жители сел Нори, Восяхово, Катравож, Питляр, поселка Правохеттинский и микрорайона Лимбяяха также смогут получить государственные и муниципальные услуги в отделении почтовой связи, - рассказал глава ведомства Константин Оболтин.

Оказывать услуги ямальцам будут специалисты отделения почтовой связи по привычному для жителей графику работы отделения.