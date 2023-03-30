В Салехарде обстроят еще 120 мест для автомобилей

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Предстоящим летом в Салехарде появятся новые парковки. По словам главы города Алексея Титовского, всего будет обустроено 120 машиномест.

- С каждым годом стараемся снизить дефицит парковочных мест. Учитываем потребность при возведении новых жилых домов. Многофункциональные площадки открываем уже с местами для автомобилей, - подчеркнул управленец.

В приоритете - школы, детские сады и социальные объекты. Так, новая парковка появится у детского сада «Мамонтенок», неподалеку от которого 1 сентября откроется школа на 800 мест. Еще стоянки обустроят у «Ямал-Медиа», в районе дома №8 на улице Совхозная и семи дворах, запланированных к благоустройству. Кроме того, власти отремонтируют парковку у детской поликлиники.

За последние три года в Салехарде появилось более 350 мест для стоянок.