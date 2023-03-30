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В Ноябрьске построят мусороперегрузочную станцию. Об этом сообщили в городской администрации, отвечая на вопросы жителей под постом главы города Алексея Романова о прямом эфире.

- Скажите, пожалуйста, когда в городе заработает сортировочный и мусороперерабатывающий заводы? В 2016 году открыли мусоросортировочный завод и тут же закрыли, а мусороперерабатывающий завод обещали открыть до 2022 года, - спрашивает Алексей Ширшов.

Власти сообщили, что до 2025 года мусоросортировочные комплексы появятся в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. В Ноябрьске к тому времени собираются начать строительство мусороперегрузочной стации.

Напоминаем, что заводы построят с помощью механизма концессии. Основную часть финансирования возьмет на себя компания «Российский экологический оператор».