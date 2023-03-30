В Тарко-Сале врачи спасли 55-летнего мужчину с гематомой головного мозга

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Врачи Тарко-Салинской ЦРБ выполнили сложнейшую нейрохирургическую операцию, которая спасла жизнь 55-летнему мужчине с гематомой головного мозга. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Вячеслава Орлова доставили в приемное отделение на «скорой» без сознания. В экстренном порядке медики провели телемедицинскую консультацию с нейрохирургами Нового Уренгоя, на которой приняли решение о немедленной операции. Транспортировать северянина было крайне опасно.

За сложную операцию взялись хирург Роман Абрамов и травматолог Мустафагаджи Гамидов. Доктора провели трепанацию черепа, извлекли гематому и остановили кровоизлияние.

- Все прошло успешно. Пациенту удалось избежать серьезных последствий, двигательные функции сохранены. Сейчас Вячеслав наблюдается у невролога и проходит курс амбулаторного восстановительного лечения, - прокомментировали в ведомстве.

Когда шрамы от операции заживут, пациента направят на костную пластику в больницу Нового Уренгоя.