Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Надыме отремонтируют противопожарный учебный центр. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас в здании идут демонтажные работы, специалисты дополнительно обследуют объект, после чего начнут устранять неисправности и изношенные элементы.

С наступлением тепла рабочие приступят к восстановлению фундамента, проверят на прочность несущие стены и каркасы. Материалы заменят на отечественные, более долговечные и экономичные, с улучшенными эксплуатационными показателями. Летом специалисты отремонтируют фасад, поменяют окна и двери в помещениях, выровняют полы и уложат новый линолеум, заменят плитку в санузлах, полностью обновят инженерию.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Также в здании установят новую автоматическую пожарную сигнализацию, молниезащиту и видеонаблюдение.

Входные группы адаптируют для людей с ОВЗ. Наружное освещение, расположенное на территории, заменят на более комфортное и современное.

В трехэтажном капитальном здании учебного центра, построенного в 1982 году, расположено 137 помещений. Это аудитории для тренировок с макетами и специальным противопожарным оборудованием, спальные помещения для слушателей, столовая и кабинеты преподавателей.