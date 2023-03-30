Специалисты Тарко-Салинской ЦРБ приедут в Пуровск для обследования жителей

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жители Пуровска смогут пройти тщательное медицинское обследование - в поселок прибудет передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля «КамАЗ».

«В пятницу, 31 марта, в населенном пункте будут работать передвижной медицинский комплекс и бригада врачей Тарко-Салинской ЦРБ», - говорится в сообщении, опубликованном на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00 в здании Пуровской врачебной амбулатории. Помимо терапевтов северян осмотрят и узкие специалисты, в числе которых кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, уролог, хирург и онколог. Предварительная запись не требуется.

А в передвижном медицинском комплексе жители поселка смогут пройти УЗИ и флюорографическое исследование.