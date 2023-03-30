На Ямале 30 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 42 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 195.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 45 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 12 467 человек с COVID-19, госпитализировано 1 714 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 625 524 случая. Излечились от коронавируса 12 467 жителей, а 32 - скончались.