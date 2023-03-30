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В Надыме главврач медучреждения, выдававшая больничные за взятки, подозревается еще в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что женщина, являясь главврачом автономной некоммерческой организации, оформляла и выдавала гражданам листки временной нетрудоспособности без проведения медицинского осмотра. Свои услуги она оценивала от 15 до 20 тысяч рублей, средства ей переводили на банковскую карту.

- В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлены дополнительные эпизоды коммерческого подкупа, - прокомментировали в ведомстве.

Также в следкоме напомнили, что в отношении лиц, совершивших коммерческий подкуп, осуществляется уголовное преследование по ч.3 ст.204 УК РФ.