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На Ямале в 2022 году оказали помощь 104 бездомным. Об этом сообщили в региональном департаменте соцобслуживания населения.

Поддерживают людей с трудной жизненной ситуацией в государственных и негосударственных организациях социального обслуживания. В числе последних - центры «Обитель» в Салехарде, «Милость» и «МЫ ВМЕСТЕ» в Новом Уренгое. За оказанные услуги нуждающимся они получают субсидию от округа.

Сегодня в центре социальной помощи «МЫ ВМЕСТЕ» проживают более 30 подопечных. Они обеспечены всем необходимым: питанием, одеждой и крышей над головой. Дополнительно с подопечными работает психолог.

Однако главная цель учреждения - помочь людям найти выход из сложившейся ситуации. Его сотрудники оказывают поддержку в восстановлении документов и поиске работы.

Всего в центре могут разместить полсотни нуждающихся.