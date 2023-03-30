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НовостиСпорт30 марта 2023 6:57

У ноябрян осталось три дня, чтобы зарегистрироваться для участия в экстремальном забеге

Мероприятие пройдет 2 апреля
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершается подготовка к экстремальному забегу «Стальной характер. Холод». Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие пройдет 2 апреля, в этот день все желающие смогут пробежать дистанции протяженностью 3, 5, 7 или 9 километров и преодолеть более 20 препятствий, расположенных на территории спортшколы «Авангард».

Отметим, что любители экстрима могут преодолеть трассы в одиночку или в составе команды.

Регистрация доступна до 1 апреля включительно. Также заявиться на участие можно в день проведения соревнований с соответствующим пакетом документов.

Ознакомиться с программой мероприятия можно ниже:

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска