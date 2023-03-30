В Салехарде первая соня деревьев прошла обработку от солнечных ожогов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась обработка хвойных деревьев от солнечных ожогов. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего такую процедуру проведут для 460 деревьев, которые находятся в открытом грунте без укрытия. Специалисты обрабатывают их препаратом «Пуршат-О».

На данный момент обработке подверглась уже сотня деревьев, расположенных по улице Ленина, на участке в районе школы №2, в городском саду, в Обдорском остроге и на площади в районе департамента природных ресурсов.

Фото: администрация Салехарда

- Озеленение городских территорий в последние годы проводится интенсивно. В первые год-два после посадки деревья требуют особого внимания и ухода, - говорит ведущий специалист сектора экологии управления транспорта и городского хозяйства Валерия Кравцова.

Впервые подобные работы проводились в 2021 году. Начиная с 2022 года, чтобы защитить хвойных красавиц от солнечных ожогов, используются два способа - укрытие в начале зимы и обработка специальным препаратом.