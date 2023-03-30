Ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги перекроют на насколько часов 30 марта

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жителей Салехарда и Лабытнанги предупредили о закрытии ледовой переправы 30 марта с 11:00 до 13:00. Это произойдет в связи с подготовкой к учениям «Безопасная Арктика-2023».

- В рамках подготовки к учениям «Безопасная Арктика-2023» на переправе будут проходить тренировочные спуски парашютистов и полезного груза. Просим учитывать информацию и планировать поездки заблаговременно, - прокомментировали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сами учения пройдут с 6 по 7 апреля, их цель - отработка единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Среди участников - специалисты из «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», «Государственного центрального аэромобильного спасательного отряд» и Ногинского спасательного центра МЧС России.