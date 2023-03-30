Жительница Ноябрьска лишилась почти 3 миллионов рублей, надеясь заработать на инвестициях Фото: Вера Зенина

Жительница Ноябрьска лишилась почти 3 миллионов рублей, надеясь заработать на инвестициях. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на соответствующую рекламу женщина наткнулась в интернете, где во всплывающем окошке указала свои паспортные данные и номер телефона.

- Вскоре с ней связались консультанты, которые убедили приобрести акции по выгодной цене с последующей их инвестицией на биржевую платформу компании. Действуя по указаниям телефонных собеседников, 61-летняя ноябрянка, в период с 14 по 25 марта, перевела на указанные ей номера банковских карт 2 миллиона 960 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правоохранители разыскивают преступников,