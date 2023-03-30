Фото предоставлено КП

Надымская прокуратура обнаружила множество нарушений в школьных столовых. Выявить их удалось в ходе проверки.

- В столовых отсутствовали декларации соответствия пищевых продуктов, зафиксированы факты хранения продуктов с истекшим сроком годности, кроме того, часть кухонных работников не прошли вакцинацию и медосмотры, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес предпринимателям и директорам образовательных учреждений представления. На данный момент все нарушения устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокурора предпринимателей подвергли административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Им назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поставщика питания из Екатеринбурга с позором погнали из ноябрьских школ. Предприятие кормила детей маленькими порциями и полуфабрикатами (подробнее)