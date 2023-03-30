Семьи с детьми из Надыма и Пангод получат дополнительное питание с помощью электронного сертификата Фото: Вера Зенина

В Надыме и Пангодах стартует пилотный проект по обеспечению некоторых ямальцев дополнительным питанием с использованием электронного сертификата. Его ежемесячный номинал, в зависимости от льготной категории граждан, составит 800, 2 000 или 6 500 рублей.

Сертификат смогут получить беременные и кормящие женщины, имеющие медицинские показания; малыши до 3 лет с медицинскими показаниями, из малоимущих семей или с инвалидностью; дети до 3 лет участников специальной военной операции.

На эти средства ямальцы смогут приобрести молочные продукты, каши, консервы, пюре и соки - всего 20 наименований.

- Сегодня питание выдается в муниципалитетах на базе медицинских и иных учреждений. У северян нет возможности выбрать производителя продуктов. Благодаря нововведению граждане сами смогут приобретать питание по своим вкусовым предпочтениям. Важно: каждый месяц номинал сертификата будет обновляться. Возможность копить средства не предусмотрена, - рассказал директор департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Электронный сертификат будет оформляться в беззаявительном порядке в системе «Единая карта жителя Ямала».