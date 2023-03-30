Жители Ноябрьска могут пройти курсы военной подготовки

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На базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий стартовал набор в учебно-тренировочный центр военной подготовки «Спарта».
На обучение приглашаются следующие горожане:
- которые в ближайшие два года будут призваны в армию;
- планирующие поступить в военные вузы;
- преподаватели ОБЖ, БЖ, НВПлица;
- желающие научиться военному делу, в том числе для службы в зоне СВО.
Комплексная программа включает 16 модулей, в числе которых огневая подготовка, тактическая медицина, военная топография, управление БПЛА и другие.
По окончании курса участники получат сертификаты и свидетельства об освоении дополнительных профессиональных программ.
Занятия начнутся, как только будет набрана первая группа. Записаться на обучение можно по телефону: 8 (3496) 42-83-58.