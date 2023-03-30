В День оленевода для жителей Ноябрьска будет работать удобная парковка

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В преддверии Дня оленевода власти Ноябрьска организовали для жителей удобную парковку на береговой линии. Такое пожелание высказали сами горожане по итогу праздника в 2022 году.

- В этом году учли пожелания жителей и организовали удобную парковку на береговой линии, - прокомментировал глава города Алексей Романов.

Мероприятие пройдет 1 апреля на берегу озера Ханто. С 12:00 до 17:00 горожан и гостей ждет насыщенная программа: гонки и катания на оленьих упряжках, игры народов Севера, национальные угощения в гостевых чумах, этнические мастер-классы, фотозоны, интерактивы и выступления фольклорных коллективов Ноябрьска, Салехарда и Тарко-Сале.

Кроме того, состоится ярмарка, на которой предприниматели представят свою разнообразную продукцию.