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НовостиПроисшествия30 марта 2023 0:00

На Ямале 30 марта 2023 года продет небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 30 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 30 марта

Погода на Ямале на 30 марта

Фото: Вера Зенина

В четверг, 30 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем по западу 3-8 м/с. Температура ночью -19…-24 градуса, при натекании облачности до -14. Днем -13…-18 градусов, по западу -3...-8.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -15 градусов, днем -6. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО