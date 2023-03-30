На Ямале 30 марта 2023 года продет небольшой снег

Погода на Ямале на 30 марта Фото: Вера Зенина

В четверг, 30 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем по западу 3-8 м/с. Температура ночью -19…-24 градуса, при натекании облачности до -14. Днем -13…-18 градусов, по западу -3...-8.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -15 градусов, днем -6. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: