Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске появится центр единоборств «Северный характер». Его обустроят в здании площадью более двух тысяч квадратных метров.

Предусмотрены универсальные залы единоборств, зал кроссфита и воркаута, тренажерная зона. Единовременная пропускная способность объекта - до 100 человек.

Пространство оснастят всем необходимым для занятий тайским боксом, киокусинкай, восточным боевым единоборством, самбо и спортивной борьбой. Для тренажерного зала и воркаут-зоны закупят около 40 тренажеров и более 100 единиц инвентаря.

Примечательно то, что в городе появится новая кроссфит-зона, а также воркаут-зона в помещении. Это обеспечит возможность заниматься видом спорта в любое время года: сейчас обустроены только уличные воркаут-зоны.

Напоминаем, что первый центр единоборств «Северный характер» открылся в Салехарде в 2019 года, а в 2021 году - в Лабытнанги и Аксарке, в Харпе и Новом Уренгое - в 2022 году. На очереди - Пурпе, Красноселькуп, Яр-Сале, а также еще один центр в Новом Уренгое. В планах - Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Надым, Тазовский и Мужи. Центры появятся во всех муниципалитетах округа, всего их будет 17.