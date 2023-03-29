Молодые специалисты из «Транснефть – Сибири» стали участниками VI Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица»

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Молодые специалисты из «Транснефть – Сибири» стали победителями VI Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Старшего мастера ремонтного участка Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Артём Сыровацких признали победителем в номинации «Промышленные технологии и технологии безопасного производства». Он продемонстрировал опытный образец установки для снятия полимерной изоляции с трубопровода методом магнитного индукционного нагрева тела трубы.

Второе место в этой же номинации – у ведущего специалиста технического отдела компании Артёма Черных. Он показал конкурсной комиссии работу с обоснованием концепции применения обратимой гидравлической машины в качестве средства повышения надёжности эксплуатации механоэнергетического оборудования магистральных нефтепроводов.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Артём Черных отметил, что участие в подобных мероприятиях – это не только возможность проверить свою идею, но научиться правильно её презентовать экспертному жюри. Он рассказал, что здесь чувствовалась высокая конкурентная среда.

Напомним, что конкурс проходил в Нижневартовске и был приурочен к 70-летию открытия первого месторождения в Западной Сибири. В нем приняли участие 78 молодых специалистов предприятий нефтегазовой отрасли, которые представили свои разработки в трёх секциях: «Нефтегазовые технологии», «Промышленные технологии и технологии безопасного производства» и «Экология. Зелёные технологии».

В 2023 году форум «Нефтяная столица» объединил около 1000 человек из 19 стран, в том числе стран СНГ, Ближнего Востока, Африки. На протяжении двух дней студенты профильных вузов, учёные, эксперты в области нефтедобывающей и нефтетранспортной промышленности, молодые специалисты отраслевых компаний, инженеры посещали мастер-классы, круглые столы, презентовали свои проекты, боролись за звание лучших, а значит, и возможность получить поддержку на реализацию своих инициатив.