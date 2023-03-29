Мошенники выманили у пенсионера из Тарко-Сале полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 68-летний житель Тарко-Сале, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он поверил, что у него хотят украсть деньги и выполнил все, что ему велели аферисты.

- Установлено, что накануне заявителю звонили неизвестные, которые, представляясь сотрудниками силовых структур и банка, сообщили ему о том, что злоумышленники пытаются завладеть его деньгами. Чтобы сберечь накопления, пенсионеру необходимо снять их с карты и зачислить на безопасные счета, которые ему продиктуют, - прокомментировали в ведомстве.

Находясь в заблуждении, северянин выполнил указания неизвестных: снял свои накопления в размере 487 900 рублей и перевел их через банкомат на продиктованные счета. О том, что стал жертвой аферистов, мужчина понял после того, как звонившие стали его убеждать оформить кредит.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».