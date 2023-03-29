Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска бросили все силы на борьбу с гололедом, о чем открыто заявили в своих соцсетях.

«Оттепель, затем похолодание и снегопад сказались на состоянии дорог и тротуаров в городе. Гололедица буквально парализовала пешеходное движение в Ноябрьске. Люди жаловались на скользкие тротуары и дворы. Ситуация усложнилась порывистым ветром, который сдувал песок с ледяных поверхностей», - говорится в сообщении.

Фото: администрация Ноябрьска

В связи с этим глава города Алексей Романов поручил руководству компании «Севердорстрой» незамедлительно приступить к посыпке песком тротуаров и дорог. Также даны рекомендации управляющим компаниям - активнее обрабатывать дворы противогололедным материалом.