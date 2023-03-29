На Ямале 29 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 13 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 153.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровел 61 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 11 128 человек с COVID-19, госпитализировано 968 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 614 774 случая. Излечились от коронавируса 12 597 жителей, а 33 - скончались.