Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме началась реконструкция аэропорта имени Виктора Черномырдина. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Указом президента Владимира Путина поддержана инициатива жителей о присвоении городскому аэропорту имени Виктора Степановича Черномырдина. В самом аэропорту уже начаты работы в рамках капитального ремонта, - сказал управленец.

Напоминаем, что в аэропорту появится привокзальная площадь. Территорию площадью более 50 тысяч квадратных метров разделят на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси. А для автобусов выделят отдельную полосу для движения. Таким образом, одновременно на привокзальной площади смогут разместиться 318 машин.

Также Дмитрий Жаромских отметил, что Виктор Черномырдин внес весомый вклад в развитие Надыма, по праву именующимся городом газовиков.

- Он показал губернаторам и руководству общества «Газпрома», в каких непростых климатических условиях живут и трудятся люди, с чем им приходится сталкиваться, работая на месторождениях.