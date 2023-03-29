Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Ноябрьские предприниматели предложили установить памятник бойцам СВО. С такой идеей один из бизнесменов обратился к главе председателя комитета законодательного собрания по социальной политике Надежде Гудковой.

- Отдельно хочу рассказать про задумку, с которой ко мне обратился предприниматель из Ноябрьска. Он предложил установить в городе памятник героям СВО. Сказал, что уже обсуждал эту идею со своими бизнес-партнерами, они готовы предложить свою помощь в разработке эскиза для будущего монумента и поучаствовать финансово, - сказала депутат.

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Каким будет памятный объект в Ноябрьске и где его разместят - пока не решено. Но уже известно, что это будет по-настоящему народный мемориал.

Напоминаем, что минувшим летом на Ямале уже появилась первая скульптурная композиция, посвященная участникам спецоперации, она называется «Защитникам Донбасса» и находится в Надыме.