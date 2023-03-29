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НовостиНедвижимость29 марта 2023 6:07

В Ноябрьске почти завершилась реконструкция центра «Кадет»

Об этом сообщил глава города Алексей Романов
Марина Прохорова
Фото: Алексей Романов, соцсети

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске почти завершилась реконструкция центра добровольчества и патриотического воспитания «Кадет». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Совсем скоро первые воспитанники переступят его порог. Сейчас идет монтаж оборудования и сборка мебели, - отметил управленец.

Осматривал центр градоначальник вместе с Сергеем Шестопаловым, который возглавляет местную организацию «Союз пограничников города Ноябрьска».

Фото: Алексей Романов, соцсети

Фото: Алексей Романов, соцсети

По словам Алексея Романова, для него было важно услышать мнение человека, который много сил отдает патриотическому воспитанию детей.

В итоге Сергей Шестопалов оценил происходящее положительно.

Посещать «Кадет» смогут не только дети и молодёжь. В будущем здесь обязательно будут организовывать мероприятия для семей. Особенно интересно будет отцам с сыновьями.