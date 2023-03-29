Прокуратура обнаружила завышенные цены на продукты в семи магазинах Салехарда

Фото: прокуратура ЯНАО

Салехардская прокуратура обнаружила завешенные цены в нескольких городских магазинах.

- В ходе надзорных мероприятий в семи магазинах города были выявлены завышенные цены на продукты питания первой необходимости (творог, кефир, молоко, мука, сливочное масло, капуста, курица, крупы, сахар и соль). Отклонение торговых наценок составило от 3% до 92%, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес представления об устранении нарушений пяти индивидуальным предпринимателям и двум организациям.

Кроме того, по постановлению прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования), им вынесено предупреждение.

Благодаря принятым прокуратурой мерам, цены приведены в соответствие с установленными торговыми надбавками.