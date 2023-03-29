В Лабытнанги более ста семей получили ключи от новых квартир

Фото: администрация Лабытнанги
В Лабытнанги 102 семьи переехали из аварийных домов в новые квартиры. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.
- Еще одна уютная новостройка принимает новоселов. Сразу 102 семьи переезжают из аварийных домов, 242 лабытнангца открывают для себя новый жизненный этап, - отметила градоначальница.
Четырехэтажный дом по улице Октябрьская сдан застройщиком под ключ. В квартирах имеются натяжные потолки, чистовая отделка, система «теплого» пола на первых этажах, двухкамерные стеклопакеты, установлены электротитаны, электроплиты и сантехника.
Фото: администрация Лабытнанги
Кстати, многоэтажка - первая новостройка, где в каждой квартире есть индивидуальный прибор учета тепла с системами автоматического регулирования температуры. Это позволит экономить не только ресурс, но и семейный бюджет.
С заселением нового дома в Лабытнанги завершилось расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.