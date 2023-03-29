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НовостиПроисшествия29 марта 2023 0:00

На Ямал 29 марта 2023 года снова обрушится снегопад

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 29 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 29 марта

Погода на Ямале на 29 марта

Фото: Вера Зенина

В среду, 29 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой, ночью по крайнему югу умеренный снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 /с. Температура ночью -20…-25 градусов, при натекании облачности -12...-17. Днем -5…-10 градусов, местами -15...-20.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -17 градусов, днем -8. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО