На Ямал 29 марта 2023 года снова обрушится снегопад

Погода на Ямале на 29 марта Фото: Вера Зенина

В среду, 29 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой, ночью по крайнему югу умеренный снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 /с. Температура ночью -20…-25 градусов, при натекании облачности -12...-17. Днем -5…-10 градусов, местами -15...-20.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -17 градусов, днем -8. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: