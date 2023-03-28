Народный артист России Юрий Розум провел мастер-класс для юных ямальцев

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

На Ямале завершилась работа «Музыкальной мастерской Юрия Розума», участие в которой приняли более ста учеников и преподавателей музыкальных школ Ханымея, Ноябрьска и Муравленко. Для северян организовали творческие встречи, мастер-классы по фортепиано, гитаре, ударным инструментам и академическому вокалу.

В Ханымей в этом году команда проекта приехала впервые. Занятия для юных музыкантов провели в обновленной детской школе искусств. Перед ребятами выступили народный артист России Юрий Розум (фортепиано), солистка Большого театра Ольга Дейнека-Бостон (академический вокал), педагог ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова Александр Компанеец (ударные инструменты), лауреат международных конкурсов Ася Селютина (гитара) и преподаватель РАМ им. Гнесиных Даниил Контуашвили (фортепиано).

Завершилась серия мастер-классов и творческих встреч в Ханымее и Ноябрьске концертами, где юные участники выступили на одной сцене с мэтрами. Ученики продемонстрировали высокий уровень мастерства, исполнив произведения известных композиторов.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

- Символично, что этот год мы начинаем в Ханымее - новой точке на карте Музыкальной мастерской. Уже в течение нескольких лет мы активно расширяем нашу инициативу именно в северных городах и селах страны. Это важно, потому что у многих ребят и педагогов далеко не всегда есть возможность добраться до «большой земли», чтобы принять участие в образовательных проектах или концертах, - сказал профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Отметим, данный проект реализуется на Ямале в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов, компания уже седьмой год поддерживает проведение «Музыкальной мастерской Юрия Розума», при этом расширяя географию проекта и увеличивая количество инструментов, по которым проводятся мастер-классы.

- Мы видим, с каким нетерпением воспитанники и преподаватели местных музыкальных школ ждут приезда больших мастеров, с каким желанием идут на уроки и слушают их советы, поэтому будущее у проекта самое перспективное, - добавил он.