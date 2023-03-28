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НовостиОбщество28 марта 2023 13:02

Первый вице-президент пауэрлифтинга Ямала Георгий Дзагоев погиб в ходе СВО

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В ходе СВО погиб житель Салехарда, активист, спортсмен и первый вице-президент пауэрлифтинга округа Георгий Дзагоев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В последнее время Георгий работал тренером в одном из спортивных залов окружной столицы. Коллеги характеризуют его как большого профессионала, а еще воспитанного, трудолюбивого и отзывчивого человека.

В зону спецоперации мужчина отправился после новогодних праздников, он героически погиб в возрасте 39 лет.

Прощание с салехардцем состоится 29 марта в ритуальном зале. Желающих проводить бойца в последний путь ждут в 12:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что более 150 жителей Салехарда участвуют в СВО.