Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале стартовал VI Арктический образовательный форум. Для участия в нем в окружную столицу съехались порядка тысячи человек из более десяти регионов, в том числе и из Волновахи. Ровно на три дня они погрузятся в мощный образовательный интенсив.

Мероприятие посвящено формированию программ регионального развития образования в среднесрочной перспективе.

Участников и гостей ждет обширная программа. Порядка 30 событий пройдут на площадках Культурно-делового центра, Ямальского многопрофильного колледжа, Окружного центра национальных культур и новой школы № 4. Это секции, пленарные заседания, мастер-классы, диалоги и консультации с родителями, фестиваль творчества педагогов и наставников, экспертно-проектный практикум, праздничный концерт и многое другое.

Также будут подписаны соглашения с ведущими образовательными компаниями – Фондом развития Физтех-школ, цифровыми платформами «Нетология» и «Профилум», разработчиком робототехнического комплекса для учебы «РОББО», московским центром педагогического мастерства. Это позволит усовершенствовать олимпиадное движение на Ямале, открыть физико-математические классы в опорных школах и развить раннюю профориентацию среди детей.