Энергетики направили 7 млн рублей на ремонт высоковольтной ЛЭП в ЯНАО

Фото: Мария Кузнецова

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Муравленковская – Барсуковская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Стоимость работ составила порядка 7 млн рублей.

Профилактические мероприятия на электросетевом объекте повысили надежность энергоснабжения Муравленковского, Барсуковского и Комсомольского месторождений углеводородов.

В ходе ремонта энергетики переставили 4 опоры ЛЭП на новые железобетонные фундаменты. Забитые на глубину до 10 метров опорные элементы будут держать конструкции массой 3,5 тонны и высотой с 10-этажный дом. Кроме того, специалисты заменили на ЛЭП 26 гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам и другим природным воздействиям, свойственным Арктическому региону.

Для проведения работ на линии, расположенной в труднодоступной заболоченной местности, специалисты использовали вездеходы, бурильно-крановые машины и копер.