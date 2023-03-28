В Тарко-Сале матерый рецидивист обокрал магазин своего работодателя

Фото: УМВД России по ЯНАО

Пуровские полицейские задержали грабителя магазина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступление произошло 23 марта. Ранним утром неизвестный мужчина ворвался в круглосуточный магазин и, угрожая продавцу на словах, украл с прилавка алкоголь и сигареты

- Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель Тарко-Сале 1996 года рождения, работающий разнорабочим у предпринимателя. По адресу его проживания оперативники обнаружили часть похищенной табачной продукции, алкоголь он успел выпить, - уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».