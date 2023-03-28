Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе несколько семей тундровиков пострадали из-за возгорания чумов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно информации властей, возгорания случились еще в конце февраля и начале марта. Причина этого в обоих случаях - нарушение требований пожарной безопасности при использовании печей.

Фото: администрация Ямальского района

- Никто из тундровиков не пострадал, с огнем удалось справиться собственными силами, но повреждены покрытие и основания чумов. Администрация оказала помощь семьям-погорельцам, выдав новые нюки, печи, доски, шесты и брезент, - прокомментировали в мэрии.

Также администрация призвала ямальцев не забывать соблюдать правила безопасности, так как это поможет избежать беды.