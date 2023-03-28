Губкинская ферма начнет производить молочные коктейли

Фото: администрация Губкинского

Губкинская ферма «Веритас» расширяет ассортимент молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В данный момент ферма производит более 25 наименований молочной продукции: молоко, йогурт, ряженка и сметана. А в скором времени предприятие займется изготовлением молочных коктейлей.

Фото: администрация Губкинского

- Сейчас предприятие получает все необходимые документы для включения в производство молочных коктейлей. Пока ферма остановилась на клубничном наполнителе, - рассказали в мэрии.

Отметим, что помимо молочки компания выпускает мясную продукцию и полуфабрикаты, в том числе и из оленины.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске открылся цех по производству полуфабрикатов. В меню - 45 наименований продукции.