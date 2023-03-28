На Ямале 28 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 140.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 43 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 447 человек с COVID-19, госпитализировано 1 604 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 603 646 случаев. Излечились от коронавируса 11 013 жителей, а 37 - скончались.