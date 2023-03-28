В Тарко-Сале воспитанницы школы-интерната шьют одежду для госпиталей

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале организовали пошив одежды для госпиталей и плетеней маскировочных сетей для солдат. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Все началось с того, что учитель технологии школы-интерната Раиля Миндиярова предложила сшить специальное нательное белье и получила одобрение от воспитанниц. Сейчас они трудятся совместно с муниципальным штабом #МыВместе. Волонтеры предоставляют необходимую ткань и помогают с отправкой сшитой одежды.

Первые партии уже доставлены в Донецкую и Луганскую народные республики. Всего совместными усилиями удалось сшить 160 балаклав, 50 специальных брюк на завязках, нательное белье и шорты.

Оставшиеся кусочки ткани не выбрасывают, а используют для изготовления маскировочных сеток.

Фото: администрация Пуровского района

Отметим, что школа-интернат в Тарко-Сале - не единственное учреждение в районе, учащиеся которого оказывают поддержку бойцам СВО. Так, воспитанники Дома детского творчества Ханымея изготовили дизельные печи, а педагоги и учащиеся школ-интернатов из Самбурга и Халясавэя вязали теплые носки, варежки и манишки.