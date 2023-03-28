Новоуренгоец, писавший в соцсетях призывы к терроризму, надолго отправился за решетку

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что мужчина создал страницы в социальных сетях, доступ к которым имели все желающие. Дале, с 2020 по 2021 годы, он умышленно публиковал на них тексты, фото и комментарии, направленные на формирование идеологии терроризма и экстремизма, - прокомментировали в мэрии.

Установить обстоятельства совершенного преступления и привлечь мужчину к уголовной ответственности удалось благодаря совместной работе следователей и ФСБ России по Тюменской области.

Суд признал северянина виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ и приговорил его к семи года лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии общего режима.