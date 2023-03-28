В Ноябрьске встреча трех приятелей закончилась смертельными разборками

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1977 года рождения, до смерти забившего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 26 марта. В тот день двое приятелей пришли в гости к третьему, чтобы выпить, но посиделки не задались. В какой-то момент между мужчинами возникла ссору, и один гость жестоко избил второго.

- Потерпевший получил множественные телесные повреждения головы и туловища и скончался на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что натворил, подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и все рассказал.

На данный момент ноябрянин обвиняется по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).