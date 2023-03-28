На трассе Сургут - Салехард две иномарки не поделили дорогу: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 27 марта на 819 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 12:45 произошло столкновение автомобиля «Nissan» с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen». В результате ДТП водитель и пассажир«Nissan», а также пассажир «Volkswagen» получили травмы и были госпитализированы в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 1 467, в которых 6 человек погибли и 67 получили травмы, в том числе 4 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.