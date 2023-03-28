Ямал готовится к периоду паводков и сезону пожаров

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале началась подготовка к возможным паводкам и пожарам. Готовность округа к приходу природных стихий обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, возглавил которую директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Аркадий Бессонов.

Как и в предыдущие годы, пожары доверено тушить отряду «Ямалспас», в составе которого имеются 449 человек и 29 единиц техники. В случае ухудшения обстановки помощь предоставят ФБУ «Авиалесохрана».

На заседании обсудили проведение противопаводковых мероприятий по защите населения села Овгорт - планируется использовать водоналивные рукавные дамбы. В мае в населенном пункте пройдут учения по ликвидации наводнения.

Напоминаем, что в настоящее время вблизи Овгорта ведутся ледорезные работы на реке Сыня.