На Ямале 28 марта 2023 года заметно похолодает

Погода на Ямале на 28 марта Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем - снег от небольшого до сильного. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 14 /с. Температура ночью -22…-27 градусов, при натекании облачности -12...-17 градусов. Днем -7…-12 градусов, местами -15...-20.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -14 градусов, днем -11. Ветер 4-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: