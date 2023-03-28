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НовостиПроисшествия28 марта 2023 0:00

На Ямале 28 марта 2023 года заметно похолодает

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 28 марта

Погода на Ямале на 28 марта

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем - снег от небольшого до сильного. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 14 /с. Температура ночью -22…-27 градусов, при натекании облачности -12...-17 градусов. Днем -7…-12 градусов, местами -15...-20.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -14 градусов, днем -11. Ветер 4-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО