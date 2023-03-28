Фото: администрация Надымского района

Президент РФ Владимир Путин присвоил надымскому аэропорту имя Виктора Черномырдина - министра газовой промышленности СССР. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом I Указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю: присвоить аэропорту Надым имя В. С. Черномырдина. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

Напоминаем, что Виктор Черномырдин занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 годы, затем, с 1989 по 1992 годы, он был председателем правления «Газпрома». С 1993 по 1998 годы являлся премьер-министром России, специальным представителем президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия - в 1999 году, послом России на Украине - с 2001 по 2009 годы. Также Виктор Черномырдин являлся советником президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.